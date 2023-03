Stadio Milan a La Maura, il centrodestra chiede un Consiglio comunale straordinario (Di lunedì 27 marzo 2023) Il centrodestra al Comune di Milano chiede un Consiglio comunale straordinario sul nuovo progetto del Milan di realizzare lo Stadio nell’area dell’ex Ippodromo a La Maura. A chiedere la convocazione sono dieci consiglieri di opposizione e uno di maggioranza, Enrico Fedrighini della lista Sala. La seduta straordinaria deve essere convocata entro 20 giorni, riporta l’Ansa. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilal Comune diunsul nuovo progetto deldi realizzare lonell’area dell’ex Ippodromo a La. Are la convocazione sono dieci consiglieri di opposizione e uno di maggioranza, Enrico Fedrighini della lista Sala. La seduta straordinaria deve essere convocata entro 20 giorni, riporta l’Ansa. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

