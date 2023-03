(Di lunedì 27 marzo 2023) Salsomaggiore Terme, 27 mar. -(Adnkronos) - L'1 e 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, oltre 100 tra amministratori di città italiane grandi e piccole, esponenti del Parlamento, massimi dirigentidelloitaliano, manager di settore e nuovi stakeholders si incontreranno alla prima edizione dello “city”, tappa fondamentale per lo sviluppo e la diffusionenuova filosofia e concezionecultura del movimento promossa dalla Fondazionecity, che dal 2020 promulga l'utilizzo e lo sviluppo delle attivitàive all'aria aperta e lo sviluppo dellecities in Italia. La mission che si vuole perseguire è quella di approfondire la ricerca e lo studio sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloPiggi : “Come dice coso... generazioni connesse” tra bullismo e cyberbullismo l’uso consapevole della rete, una mattinata d… - robypec75 : Il mondo parallelo della juve caro @ZZiliani in barba alle 14 mila pagine di prova testimonianze intercettazioni .… - galeomirka : @Potito40709597 @TuttiZangh Le sto spiegando a lei lettore di tutto sport che ci sta una montagna di prove tra le q… -

...un patrimonio sommerso che se recuperato e archiviato nel modo corretto diventano... La profonda passione di Ascarelli per lolo spinse nel 1926 a creare l'A. C. Napoli (poi ...... Claudio Pellegrini, e Alessandro Pepe; che hanno portato delleattive sulle nuove ... All'ordine del giorno i temi riguardanti strutture, infrastrutture,, giovani, mobilità, riciclo, ...... ma anche dei meno giovani più in generale, porterà autorevoliil funzionario della Polizia Postale Maurizio Martini , direttore tecnico superiore della Polizia di Stato, in servizio ...

Sport: testimonianze della governance italiana allo 'sportcity meeting' Gazzetta di Reggio

Salsomaggiore Terme, 27 mar. -(Adnkronos) – L’1 e 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, oltre 100 tra amministratori di città italiane grandi e piccole, esponenti del Parlamento, ...