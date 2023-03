Sport in tv oggi | lunedì 27 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ile glidelloin tv per la giornata di272023. Comincia una nuova giornata all’insegna delloe il filo conduttore con quella appena terminata è il Miami Open 2023. In campo Lorenzo Sonego per il suo match di terzo turno e Martina Trevisan per la sfida di ottavi di finale. Spazio anche al calcio con il monday night di Serie C Pordenone-Pro Sesto e ovviamente le qualificazioni agli Europei 2024. Di seguito ilcompleto e dettagliato, con tutte le informazioni sulle dirette tv.Face.

Questo weekend si torna in pista in Argentina dal 31 marzo al 2 aprile, un altro Gran Premio spettacolare da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sonego-Tiafoe Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe, valevole per i sedices ...