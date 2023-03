Sport in tv oggi (lunedì 27 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’abbuffata del weekend, si torna a un lunedì particolarmente scarno in materia di Sport in tv. Pochi, del resto, sono gli eventi, anche se molti hanno una particolare importanza all’interno del panorama Sportivo: andiamoli dunque a scoprire un po’ più nei dettagli. Piatto principale è quello legato al tennis in quel di Miami. Ci sarà un doppio appuntamento italiano, prima nel torneo WTA e poi in quello ATP, e saranno partite tutte da vivere quelle che coinvolgono i due azzurri in questione. Martina Trevisan cercherà il colpo contro la lettone Jelena Ostapenko, ex vincitrice del Roland Garros, ma da sempre simbolo di costanza ballerina, mentre per Lorenzo Sonego ci sarà la possibilità di approfittare di una versione dell’americano Frances Tiafoe apparsa non al massimo possibile. Tanto spazio al calcio, nel quale ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’abbuffata del weekend, si torna a unparticolarmente scarno in materia diin tv. Pochi, del resto, sono gli, anche se molti hanno una particolare importanza all’interno del panoramaivo: andiamoli dunque a scoprire un po’ più nei dettagli. Piatto principale è quello legato al tennis in quel di Miami. Ci sarà un doppio appuntamento italiano, prima nel torneo WTA e poi in quello ATP, e saranno partite tutte da vivere quelle che coinvolgono i due azzurri in questione. Martina Trevisan cercherà il colpo contro la lettone Jelena Ostapenko, ex vincitrice del Roland Garros, ma da sempre simbolo di costanza ballerina, mentre per Lorenzo Sonego ci sarà la possibilità di approfittare di una versione dell’americano Frances Tiafoe apparsa non al massimo possibile. Tanto spazio al calcio, nel quale ...

