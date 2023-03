Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : I 18 carri armati Leopard 2, che dopo una lunga discussione le autorità tedesche hanno deciso di consegnare a Kyiv,… - maurizioderine : RT @OSINTI1: Secondo il Der Spiegel, almeno 18 carri armati Leopard 2 sarebbero già arrivati in ????. - Foscari1991 : #Russia #Ucraina La Germania ha consegnato all'Ucraina i primi 18 carri armati Leopard. - News24_it : Spiegel, 18 panzer Leopard 2 tedeschi arrivati in Ucraina - luca_santarelli : RT @OSINTI1: Secondo il Der Spiegel, almeno 18 carri armati Leopard 2 sarebbero già arrivati in ????. -

Circa due mesi dopo la decisione del governo federale di Berlino, i 18Leopard 2 tedeschi sono arrivati in ucraina. Lo scrive der. . 27 marzo 2023Zelensky parla a: 'Non si può fermare Putin, lui è un drago, che deve divorare. Per ... La questione non è il numero dei, ma molto più una decisione politica, esattamente come le ...è quello che dice il leader ucraino Zelensky, in un'intervista a. 'La questione non è il numero dei, ma molto più una decisione politica, esattamente come le sanzioni', ha aggiunto. '...

Spiegel, 18 panzer Leopard 2 tedeschi arrivati in Ucraina - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - BERLINO, 27 MAR - Circa due mesi dopo la decisione del governo federale di Berlino, i 18 panzer Leopard 2 tedeschi sono arrivati in ucraina. Lo scrive der Spiegel. (ANSA).Ausgeliefert wurde laut Spiegel auch ein umfangreiches Paket zugehöriger Waffen ... Damals war vorgesehen, gemeinsam mit anderen EU-Partnern für die Ukraine zwei Panzer-Bataillone mit jeweils 31 ...