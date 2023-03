Spezia | infortunio per Nzola | le sue condizioni

(Di lunedì 27 marzo 2023) M’Bala, attaccante dello, ha rimediato unmuscolare nelle ultime ore. Le sueM’Bala, attaccante dello, ha rimediato unmuscolare nelle ultime ore. Il centravanti del club ligure è tornato da poco in Italia e si sottoporrà presto ad ulteriori controlli tra oggi e domani. Nel prossimo match del campionato di Serie A contro la Salernitana, il francese non sarebbe potuto scendere in campo lo stesso a causa di una giornata di squalifica che deve ancora scontare. Il tecnico Semplici però sarebbe preoccupato per le sueanche per le prossime sfide contro Fiorentina e Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In tempi normali non ci sarebbe molto da chiedersi: nato qui, cresciuto qui tra curva e Ferdeghini, capitano, protagonista della prima promozione in serie A. In stagione però la Curva Ferrovia ha butt ...Si accende l'allarme su M'bala Nzola in casa Spezia, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua nazionale per alcuni problemi fisici ...