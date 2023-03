Spazio, Thales Alenia Space sigla contratto per primi satelliti costellazione Iride (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – siglato da Thales Alenia Space con l’Agenzia Spaziale Europea un contratto per la fornitura di un primo gruppo di 6 satelliti di piccole dimensioni basati su tecnologia Sar (Synthetic Aperture Radar) e un contratto per la fornitura di 1 satellite basato su tecnologia ottica della costellazione italiana Iride di Osservazione della terra. La joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33% spiega che il contratto relativo ai 6 satelliti Sar ha un valore di 112 milioni di Euro. Il contratto include un’opzione per un secondo gruppo di 4 satelliti aggiuntivi, pari a un valore di 75 milioni di Euro. Il valore del contratto per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) –to dacon l’Agenzia Spaziale Europea unper la fornitura di un primo gruppo di 6di piccole dimensioni basati su tecnologia Sar (Synthetic Aperture Radar) e unper la fornitura di 1 satellite basato su tecnologia ottica dellaitalianadi Osservazione della terra. La joint venture tra67% e Leonardo 33% spiega che ilrelativo ai 6Sar ha un valore di 112 milioni di Euro. Ilinclude un’opzione per un secondo gruppo di 4aggiuntivi, pari a un valore di 75 milioni di Euro. Il valore delper il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Spazio, Thales Alenia Space sigla contratto per primi satelliti costellazione Iride - TV7Benevento : Spazio, Thales Alenia Space sigla contratto per primi satelliti costellazione Iride - - fisco24_info : Spazio, Thales Alenia Space sigla contratto per primi satelliti costellazione Iride: (Adnkronos) - L'ad Comparini:… - Ghibli970 : @emilio_cozzi @esa @ItalianAirForce @espressonline @ESA_Italia @Thales_Alenia_S @ASI_spazio @Meccano @repubblica… - strozzascotte : @emilio_cozzi @astro_luca @esa @ItalianAirForce @espressonline @ESA_Italia @Thales_Alenia_S @ASI_spazio @Meccano… -