Spazio | con Spei Satelles decolla il messaggio di speranza di Papa Francesco

(Adnkronos) – decollano con una inedita missione spaziale le parole del messaggio di speranza a tutta l'umanità che Papa Francesco pronunciò durante il lockdown del marzo 2020, con la Statio Orbis in Piazza San Pietro. Spei Satelles è "un unicum" nella storia dell'esplorazione spaziale e nella vita della Chiesa Cattolica e la missione decollerà il prossimo 10 giugno, dalla base spaziale di Vandenberg, in California, con un Falcon 9 di Space X. A bordo del piccolo satellite c'è un nanobook in silicio che riporta il messaggio di quella preghiera diventata una icona di speranza che continua il suo viaggio e che continua a chiamare all'azione gli abitanti del pianeta. Per significare questo impegno comune, camminando insieme al ...

