Sparatoria Nashville, ragazza con due fucili d'assalto e una pistola fa strage in una scuola cristiana. Almeno sei morti. È di almeno cinque il bilancio dei morti della sparatoria in una scuola di Nashville, Tennessee. Tre adulti e tre bambini. Tra le vittime ci sarebbe anche l'aggressore.

Almeno 4 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee. Si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare di Nashville. Secondo quanto riportato dai media americani. USA: ANCORA UNA STRAGE IN UNA SCUOLA. È DI ALMENO 4 MORTI IL BILANCIO DI UNA SPARATORIA IN UN ISTITUTO DI NASHVILLE.