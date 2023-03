Sparatoria a scuola: almeno 4 morti (Di lunedì 27 marzo 2023) È di almeno quattro il bilancio dei morti di una Sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, Tennessee. I media statunitensi includono tre le vittime anche l'assalitore.La Sparatoria sarebbe avvenuta in una scuola... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023) È diquattro il bilancio deidi unaavvenuta in unadi Nashville, Tennessee. I media statunitensi includono tre le vittime anche l'assalitore.Lasarebbe avvenuta in una...

