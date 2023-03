Sparatoria a Nashville: tre bambini e tre adulti morti, la killer era adolescente (Di lunedì 27 marzo 2023) Sei morti di cui tre bambini, e una ulteriore vittima della propria furia, l'attentatrice. Una teenager, quanto si sa finora. E' questo il bilancio della Sparatoria in una scuola di Nashville, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Seidi cui tre, e una ulteriore vittima della propria furia, l'attentatrice. Una teenager, quanto si sa finora. E' questo il bilancio dellain una scuola di, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 4 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee. Tra le persone che hanno perso… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare di Nashville. Secondo quanto riportato dai media am… - Corriere : Nashville, sparatoria in una scuola elementare: 6 morti. A fare fuoco una teenager - cesco_78 : Ma non avevano sospeso gli spettacoli delle Drag Queen proprio per proteggere i bambini? - Affaritaliani : Usa, sparatoria in una scuola a Nashville: teenager spara e uccide 7 persone -