Spagna, De La Fuente: “Contro la Scozia gara difficile, vogliamo arrivare primi nel girone” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ct della Spagna Luis De La Fuente è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita Contro la Scozia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024: “Ci aspetta una gara dura Contro un avversario forte, che vanta numerosi giocatori di Premier League. Noi favoriti? Non esistono avversari deboli, perciò non sarà facile. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di chiudere il girone al primo posto“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ct dellaLuis De Laè intervenuto nella conferenza stampa prima della partitala, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024: “Ci aspetta unaduraun avversario forte, che vanta numerosi giocatori di Premier League. Noi favoriti? Non esistono avversari deboli, perciò non sarà facile. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di chiudere ilal primo posto“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spagna, #DeLaFuente: “Contro la #Scozia gara difficile, vogliamo arrivare primi nel girone” - Edorsi53 : RT @JuriGobbini: ??In gol in avvio e due nel finale spianano la strada alla Spagna che si impone a Malaga per 3-0 sulla Norvegia. ?? Nel mezz… - JuriGobbini : ??In gol in avvio e due nel finale spianano la strada alla Spagna che si impone a Malaga per 3-0 sulla Norvegia. ?? N… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Qual. #Euro2024, parte bene la #Spagna di de la Fuente e #Joselu. Il #Galles frena la #Croazia, #Brozovic gioca 90' https://t… - infoitsport : Qual. Euro 2024, parte bene la Spagna di de la Fuente e Joselu -