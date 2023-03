Soulé: «La seconda squadra della Juve mi ha aiutato a cresce. In Italia è tutto diverso…» (Di lunedì 27 marzo 2023) Matias Soulé, attaccante della Juventus, ha parlato del suo momento in bianconero e del suo passato in Argentina Matias Soulé, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del suo momento in bianconero e del suo passato in Argentina. PAROLE – «Adattamento alla Juve? Ero uno dei più giovani, mi ha aiutato molto la seconda squadra a crescere per arrivare in prima squadra. Da quando sono arrivato ho imparato tante cose, è tutto diverso dall’Argentina, più organizzato, c’è la tattica…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Matias, attaccantentus, ha parlato del suo momento in bianconero e del suo passato in Argentina Matias, attaccantentus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del suo momento in bianconero e del suo passato in Argentina. PAROLE – «Adattamento alla? Ero uno dei più giovani, mi hamolto lare per arrivare in prima. Da quando sono arrivato ho imparato tante cose, èdiverso dall’Argentina, più organizzato, c’è la tattica…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JManiaSite : Grazie all’esplosione di giovani talenti cresciuti nella seconda squadra, come Nicolò #Fagioli, Fabio #Miretti, Sam… - Gobbacciavera1 : RT @GiuseLatorraca2: Due cose su #Allegri -sta tenendo unito un gruppo devastato moralmente -gioca con difesa a 3 e spesso col tridente -h… - LoGerfoFabio : @17Reazy @Juventushansith Secondo me il 352 verra confermato anche la prossima stagione, semplicemente perché chies… - mEUrizio_ : @CiabatteBannato Kean-Chiesa prima punta Di Maria-Milik seconda, se non rinnova Di Maria allora Milik-Miretti/Soule - Horseman003 : @AndreaC59352085 @chriderri97 Guarda secondo per caratteristiche Soulé può essere l'equivalente di Bernardo Silva a… -