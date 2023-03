Sorteggi Mondiale under 20 annullati | quando la politica si intreccia col calcio

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il prossimo 20 maggio in Indonesia, si terrà la 23° edizione della Coppa del Mondo FIFA20. Un torneo visto come vetrina per numerose giovani promesse delinternazionale pronte a mettersi in mostra facendo il valere il loro talento. Dopo l’edizione del 1997 in Malesia, l’Indonesia sarà il secondo paese asiatico ad ospitare questa competizione. Competizione questa, alla quale parteciperà anche l’Italia guidata da Carmine Nunziata. Gli azzurrini hanno strappato il pass diretto per la qualificazione alraggiungendo la semifinale in occasione degli ultimi Europei19. La notizia shock, però, ha a che vedere con il fatto che il torneo, al momento, è a serio rischio. Nella giornata di ieri, infatti, la nazione ospitante ha deciso di annullare ilo per il ...