“Sono stato usato, bullizzato e mobbizzato” Morgan senza freni rivela il duro retroscena sulla sua carriera (Di lunedì 27 marzo 2023) Morgan ha svelato in una recente intervista alcuni retroscena molto drammatici della sua carriera da artista. Andiamo a scoprire cosa ha detto. Le sue paroloe hanno colpito davvero tutti. Di cantanti italiani che esprimono un livello artistico molto alto ce ne Sono tanti. E fra questi c’è senz’altro Morgan. Marco Castoldi, per quanto possa essere un personaggio controverso, è un ottimo musicista. Morgan-(Ansa foto) – GrantennisToscana.itI suoi brani Sono molto interessanti, e la sua voce molto intensa. Certo alcuni comportamenti dovrebbero e potrebbero andare rivisti, ma chi siamo noi per giudicare? Castoldi, in arte Morgan, nasce a Milano nel 1972. La sua passione per la musica si manifesta molto presto: ad appena sei anni. Le sue prime composizioni ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 marzo 2023)ha svelato in una recente intervista alcunimolto drammatici della suada artista. Andiamo a scoprire cosa ha detto. Le sue paroloe hanno colpito davvero tutti. Di cantanti italiani che esprimono un livello artistico molto alto ce netanti. E fra questi c’è senz’altro. Marco Castoldi, per quanto possa essere un personaggio controverso, è un ottimo musicista.-(Ansa foto) – GrantennisToscana.itI suoi branimolto interessanti, e la sua voce molto intensa. Certo alcuni comportamenti dovrebbero e potrebbero andare rivisti, ma chi siamo noi per giudicare? Castoldi, in arte, nasce a Milano nel 1972. La sua passione per la musica si manifesta molto presto: ad appena sei anni. Le sue prime composizioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “Il problema non è che le persone siano ignoranti. Il problema è che le persone sono istruite quel tanto che basta… - pwk : 5/6 L'unico a piazzare missili nucleari nel centro dell'Europa è stato Putin. E non certo da ieri... Ma come? Voi… - ZZiliani : Domanda: se l'intero CdA della #Juventus è stato spazzato via dall'oggi al domani dalla stessa proprietà, siamo d'a… - TG94__ : RT @NonEvoluto: In tema stadio #Sansiro, sono stato intervistato da @TG94__ per @dw_sports qualche settimana fa. Online adesso al link sott… - Primula23244795 : RT @ProgettoLepanto: ??Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco di artiglieria delle forze armate ucraine a #Melitopol, n… -