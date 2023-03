“Sono il vostro guerriero, votatemi e sarete vendicati”: il discorso di Trump al comizio in Texas (Di lunedì 27 marzo 2023) “Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, rieleggetemi e sarete vendicati“: è un Donald Trump incendiario quello che apre la sua campagna presidenziale con un comizio a Waco, Texas, teatro 30 anni fa di un lungo assedio dell’Fbi contro una setta religiosa armata e anti governativa conclusosi con un incendio nel quale morirono 86 persone. Il tycoon non vi ha fatto alcuna allusione diretta ma è apparso evidente il tentativo di accostarlo all’assedio giudiziario che lo incalza e di fondere il suo destino con quello della sua ‘setta’ Maga, anche se non ha evocato “la morte e la distruzione potenziali” che potrebbe scatenare una sua incriminazione, come aveva fatto sui social nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) “Sarò il, la vostra giustizia, rieleggetemi e“: è un Donaldincendiario quello che apre la sua campagna presidenziale con una Waco,, teatro 30 anni fa di un lungo assedio dell’Fbi contro una setta religiosa armata e anti governativa conclusosi con un incendio nel quale morirono 86 persone. Il tycoon non vi ha fatto alcuna allusione diretta ma è apparso evidente il tentativo di accostarlo all’assedio giudiziario che lo incalza e di fondere il suo destino con quello della sua ‘setta’ Maga, anche se non ha evocato “la morte e la distruzione potenziali” che potrebbe scatenare una sua incriminazione, come aveva fatto sui social nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

