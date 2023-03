Sonego-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Lorenzo Sonego affronterà Frances Tiafoe nel terzo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Il tennista piemontese dopo aver battuto il britannico Daniel Evans proverà a ribaltare il pronostico contro il beniamino di casa Frances Tiafoe, reduce dalla semifinale ad Indian Wells. Lo statunitense all’esordio ha sofferto tanto contro Watanaki, ma è chiaramente in fiducia sia tecnicha che mentale. Lorenzo come suo solito darà tutto, cercando di conquistare un posto tra i migliori sedici del torneo. I due si sono affrontati pochi mesi fa sia a Parigi Bercy che in Coppa Davis, con una vittoria per parte. SEGUI LA diretta TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Tiafoe scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Lorenzoaffronterà Francesnel terzo turno deldi, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Il tennista piemontese dopo aver battuto il britannico Daniel Evans proverà a ribaltare il pronostico contro il beniamino di casa Frances, reduce dalla semifinale ad Indian Wells. Lo statunitense all’esordio ha sofferto tanto contro Watanaki, ma è chiaramente in fiducia sia tecnicha che mentale. Lorenzo come suo solito darà tutto, cercando di conquistare un posto tra i migliori sedici del torneo. I due si sono affrontati pochi mesi fa sia a Parigi Bercy che in Coppa Davis, con una vittoria per parte. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

