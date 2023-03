Sondaggi | Swg | Fratelli d’Italia scende sotto il 30% | si ferma la corsa del Pd | torna a crescere il M5s Tutti i numeri dei partiti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Continua la lenta discesa di, si arresta la crescita del Pd ea salire il Movimento 5 stelle. Sono idelo settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, secondo cui il partito della premier Giorgia Meloni cala dal 30,3% al 29,6% (-0,7%),ndo per la prima volta da novembrela soglia del 30%. Il Partito democratico esaurisce l’effetto-Schlein e resta alla stessa identica quota di sette giorni fa: 20,4%, un dato comunque più alto di oltre cinque punti del record negativo registrato prima delle primarie. Il M5s di Giuseppe Conte, dato in perdita nelle ultime settimane, riguadagna uno 0,3%, passando dal 15,3% al 15,6%. Tra idel centrodestra cala anche la Lega (dall’8,5% all’8,0%, -0,5%), ...

, Fratelli d'Italia e Lega giù Primi scricchiolii per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. ... E' quanto rileva il sondaggio diper il Tg La7. Il Partito democratico di Elly Schlein resta ...E' il quadro complessivo delineato dal sondaggioche fotografa, in particolare, le intenzioni di voto oggi per il Tg La7. Fratelli d'Italia cede lo 0,7% e scende al 29,6%. Il Pd è staccato di ...- Valori %. Sondaggio realizzato das.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4505 non rispondenti) tra il 22 e il 27 ...

Sono i numeri del sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, secondo cui il partito della premier Giorgia Meloni cala dal 30,3% al 29,6% (-0,7%), scendendo per la prima volta da ...Continua la luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani. Lo rivela il sondaggio SWG per il TG La7. Durante l’edizione serale del telegiornale di lunedì 27 marzo, come di consueto, il direttore ...