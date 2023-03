(Di lunedì 27 marzo 2023) E' il quadro complessivo delineato dalo Swg che fotografa, in particolare, le intenzioni di voto oggi per il Tg La7. Fratelli d'Italia cede lo 0,7% e scende al 29,6%. Il Pd è staccato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Sondaggio, gli italiani si fidano della sanità pubblica. 55% dice sì a maternità surrogata - repubblica : Sondaggi politici: con Elly Schlein il Pd recupera 1 milione e 800 mila voti [a cura della redazione Politica] - repubblica : Sondaggi politici, il Pd continua a crescere: 10 punti di distanza con FdI. Scende il M5S [a cura della redazione P… - News24_it : Sondaggi politici, Fdi sotto 30% e Meloni 'batte' Schlein - Adnkronos : Sondaggi politici, Fdi sotto 30% e Meloni 'batte' Schlein . #Adnkronos -

Fratelli d'Italia scende, il Pd è stabile, il M5S cresce. La premier Giorgia Meloni è la leader più 'gradita', davanti alla segretaria del Pd Elly Schlein e al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe ...In questo caso il Abbonati per leggere anche Leggi anche, il Pd continua a crescere: 10 punti di distanza con FdI. Scende il M5S Pd, Schlein domani riunisce i gruppi e martedì ...Gli ultimiAgi - Supermedia/Youtrend premiano ancora il Partito democratico, in crescita dello 0,9% rispetto alla precedente rilevazione. Un'ulteriore conferma, dunque, che l'effetto Schlein ...

Sondaggi politici, il Partito Democratico vola a otto punti da Fratelli d'Italia Fanpage.it

Il caso è chiuso, almeno per ora. Lo assicura Antonio Tajani, appena riconfermato con tutti gli onori vicepresidente e coordinatore di Forza Italia da Silvio Berlusconi. Tensioni Scissioni in vistaSono i dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 21 e il 23 marzo. Il 46,1% degli intervistati giudica positivamente il tentativo di mediazione cinese nella ...