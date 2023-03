Sondaggi Bidimedia: Pd avanti, M5S superato (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Partito Democratico sorpassa il Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto pubblicate il 17 marzo dai Sondaggi Bidimedia. Rispetto alla precedente rilevazione di inizio febbraio, i dem guadagnano il 2,2% portandosi al 18,7%. Il Pd ruba consensi soprattutto a Movimento 5 Stelle e l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana: i primi calano di un punto al 16% mentre i secondi perdono lo 0,7% e si attestano al 2,9%. Calo dei consensi anche per Fratelli d’Italia che lascia sul campo lo 0,8% e scivola al 28,1%. Ora sono meno di 10 i punti che separano Fdi e Pd. Nel centrodestra da segnalare la crescita della Lega che sale al 9,2% (+0,6), stabile invece Forza Italia (7,1%). Resta inchiodato sulle sue posizioni pure il Terzo Polo, stimato all’8,4%. Sotto la soglia di sbarramento troviamo +Europa, Per l’Italia con Paragone e Unione Popolare tutti in ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Partito Democratico sorpassa il Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto pubblicate il 17 marzo dai. Rispetto alla precedente rilevazione di inizio febbraio, i dem guadagnano il 2,2% portandosi al 18,7%. Il Pd ruba consensi soprattutto a Movimento 5 Stelle e l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana: i primi calano di un punto al 16% mentre i secondi perdono lo 0,7% e si attestano al 2,9%. Calo dei consensi anche per Fratelli d’Italia che lascia sul campo lo 0,8% e scivola al 28,1%. Ora sono meno di 10 i punti che separano Fdi e Pd. Nel centrodestra da segnalare la crescita della Lega che sale al 9,2% (+0,6), stabile invece Forza Italia (7,1%). Resta inchiodato sulle sue posizioni pure il Terzo Polo, stimato all’8,4%. Sotto la soglia di sbarramento troviamo +Europa, Per l’Italia con Paragone e Unione Popolare tutti in ...

