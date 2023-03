Soluzione al bug per Samsung Galaxy S22 e non solo | tempi e dettagli

(Di lunedì 27 marzo 2023) Arrivano finalmente maggiori riscontri per quanto riguarda ilS22 e gli altri smartphone che sono stati colpiti di recente da un bug che coinvolge il processore Exynos. Ne abbiamo parlato anche sul nostro magazine poco più di una settimana fa, provando tra le altre cose a fornirvi qualche dritta per affrontare al meglio la questione. Dopo giorni di rumors ed ipotesi, finalmente abbiamo una presa di posizione da parte del produttore coreano, a testimonianza del fatto che il problema rappresenti un qualcosa di prioritario per l’azienda stessa in questo particolare momento. Sta arrivando laal bug perS22 e nonstiche del produttore e primiAllo stato attuale, quali sono le informazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz90336539 : Il team di Reboot Royale scrive: 'Vi sentiamo tutti forte e chiaro Attualmente è presente un bug che rende quasi… - 83napolano : RT @CeotechI: Windows 11 mostra un avviso LSA? È un bug dell'pp Sicurezza #Antivirus #Bug #Correzione #CyberNews #CyberSecurity #KB500765 #… - togone76 : RT @macitynet: Bug Apple Music colpisce le playlist, la soluzione fai a te - macitynet : Bug Apple Music colpisce le playlist, la soluzione fai a te - CeotechI : RT @CeotechI: Windows 11 mostra un avviso LSA? È un bug dell'pp Sicurezza #Antivirus #Bug #Correzione #CyberNews #CyberSecurity #KB500765 #… -

I produttori di chip per prodotti compatibili HDMI 2.1 hanno implementato unaQuick Media ... In pochi anni il consorzio HDMI è riuscita a "costruire" due pasticci enormi, prima i ldelle ......di Digital Foundry hanno indagato più a fondo e segnalato che sembrerebbe esserci un piccolo... non possiamo che consigliarvi fortemente di eseguire questa piccolaper poter apprezzare l'...... forse sei incappato in qualche. Ecco i nostri consigli per trovare subito una: riavvia lo smartphone : può capitare che lo smartphone sia acceso da diversi giorni (o settimane!) senza ...

Bug Apple Music colpisce le playlist, la soluzione fai a te macitynet.it

Microsoft ha da poco distribuito l’aggiornamento di marzo 2023 per Windows 11 integrando soluzioni a vulnerabilità di sicurezza, bug di vario tipo e novità per tutti, già viste sotto forma di anteprim ...Un bug piuttosto serio starebbe colpendo le librerie degli utenti che usano il servizio di musica in streaming Apple Music: diverse persone stanno segnalando la comparsa di playlist con brani scelti d ...