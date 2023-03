Sollevamento pesi, le entry-list definitive degli Europei 2023: esclusi russi e bielorussi. Italia con 8 atleti (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo i Campionati Mondiali di Bogotà 2022, prosegue il percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 con i Campionati Europei di Sollevamento pesi 2023, in programma a Yerevan (in Armenia) dal 15 al 23 aprile. Si tratta di un appuntamento molto importante per la Nazionale Italiana, che va a caccia di medaglie e soprattutto di misure pesanti in ottica pass a cinque cerchi. Quando mancano oltre due settimane al via della manifestazione, sono già state pubblicate le entry list definitive in tutte le categorie di peso per la rassegna continentale. Rispetto all’elenco provvisorio reso noto lo scorso 15 febbraio, salta all’occhio l‘assenza degli atleti russi e bielorussi. In attesa ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo i Campionati Mondiali di Bogotà 2022, prosegue il percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 con i Campionatidi, in programma a Yerevan (in Armenia) dal 15 al 23 aprile. Si tratta di un appuntamento molto importante per la Nazionalena, che va a caccia di medaglie e soprattutto di misure pesanti in ottica pass a cinque cerchi. Quando mancano oltre due settimane al via della manifestazione, sono già state pubblicate lein tutte le categorie di peso per la rassegna continentale. Rispetto all’elenco provvisorio reso noto lo scorso 15 febbraio, salta all’occhio l‘assenzae bielo. In attesa ...

