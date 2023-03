Solidarietà | sold out all’Augusteo per lo spettacolo di Rivieccio a sostegno della Lilt

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 marzo 2023)out al Teatro Augusteo di Napoli per lo“Rimettetevi comodi” di Gino, serata adi Napoli guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico. Il ricavato andrà infatti a finanziare l’attività istituzionaledi Napoli ed in particolare il Progetto dedicato alle pazienti e ai pazienti considerati liberi dalla malattia (lo sono dopo cinque anni), “Il recupero psicofisico del paziente oncologico”. Serata comico-musicale coinvolgente, molto apprezzate l’orchestra Minale Big Band e le performance di Federica Avallone che ha affiancato il comico napoletano in diverse performance. “Ringraziamo di cuore Ginoe la sua straordinaria compagnia – afferma il professor Adolfo Gallipoli ...