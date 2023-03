SoldiExpert vince il Diaman Awards come migliore SCF e amplia il team

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Milano 27 marzo 2023.SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, fra le società pioniere del settore in Italia, annuncia l’ingresso di Andrea Stevanin, che entra a far parte deldei consulenti autonomi della società e che può contare ora su 5 professionisti abilitati che seguono una clientela diffusa in tutta Italia. Giovedì 16 marzoSCF è stata anche premiata con il “SCF in Italia” per il 2022 nella serata dove sono stati assegnati i migliori gestori patrimoniali, società e persone nel mondo della finanza. Stevanin, classe 1994, iscritto all’Albo Consulenti Finanziari Autonomi opererà soprattutto dalla sede di Padova diSCF e apporterà la sua esperienza ...