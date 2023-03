Soldi in banca, come investire e difendersi dall’inflazione: dai conti deposito ai titoli di Stato (brevi) Le opzioni (Di lunedì 27 marzo 2023) Con l’inflazione al 9% è molto difficile preservare il potere d’acquisto, ma il mercato ora offre più di una strada per limitare i danni. Ne abbiamo esaminate alcune: ecco quali Leggi su corriere (Di lunedì 27 marzo 2023) Con l’inflazione al 9% è molto difficile preservare il potere d’acquisto, ma il mercato ora offre più di una strada per limitare i danni. Ne abbiamo esaminate alcune: ecco quali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @PRevelchione Ripeta con me: ratificare significa usare. Ratificare significa usare. Lo sa per esempio che se salt… - borghi_claudio : @leonelallegro @LeoNervino @UmbertoexIT Il mio conto in banca è cambiato decisamente in meno. Guardi che non sta pa… - mvcalcio : RT @Corriere: Troppi soldi in banca? Guadagnare più del 3% (senza rischi): dai conti deposito ai titoli brevi, le ricette - ingol_dav : RT @RunAtOnce: IL SISTEMA BANCARIO MONDIALE È APPESO A UN TWEET? – IL 12 MARZO SCORSO,L’IMPRENDITORE TEDESCO KIM DOTCOM, SCRIVE: “CORRETE I… - AntoTanzarella : In Italia se i miei risparmi sono investiti in azioni e obbligazioni (N.B. non della Banca fallita), fondi comuni d… -