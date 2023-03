Sofia Goggia e Massimo Giletti insieme? La sciatrice alimenta il gossip (Di lunedì 27 marzo 2023) Sofia Goggia e Massimo Giletti al centro del gossip per via del loro presunto legame d’amore. Ospite di Fazio domenica sera, Goggia ha tracciato di sé un ritratto esuberante, scherzoso ma deciso così come appare quando è chiamata a gareggiare e a dimostrare delle qualità assoluta, che l’hanno indicata in una generazione di campionesse per lo sci italiano quale antagonista di Federica Brignone, altro nome di assoluta bellezza sportiva degli sport invernali. “Ogni tanto quando sono nel giusto mood mi capita di cantare nella mia testa mentre scio: Adriano Celentano, la Vanoni, musica anni ’70-’80 prevalentemente. In realtà però io non so cantare, canto solo l’inno quando vinco”, ha dichiarato a Che tempo che fa. “Cioè sempre” aggiunge, senza allontanarsi molto dalla realtà Fazio che poi ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023)al centro delper via del loro presunto legame d’amore. Ospite di Fazio domenica sera,ha tracciato di sé un ritratto esuberante, scherzoso ma deciso così come appare quando è chiamata a gareggiare e a dimostrare delle qualità assoluta, che l’hanno indicata in una generazione di campionesse per lo sci italiano quale antagonista di Federica Brignone, altro nome di assoluta bellezza sportiva degli sport invernali. “Ogni tanto quando sono nel giusto mood mi capita di cantare nella mia testa mentre scio: Adriano Celentano, la Vanoni, musica anni ’70-’80 prevalentemente. In realtà però io non so cantare, canto solo l’inno quando vinco”, ha dichiarato a Che tempo che fa. “Cioè sempre” aggiunge, senza allontanarsi molto dalla realtà Fazio che poi ...

