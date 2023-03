Skate park di Ostia, Città Metropolitana punta ai Mondiali (Di lunedì 27 marzo 2023) Ostia – “Il Consiglio metropolitano della Città di Roma ha approvato un nostro Ordine del Giorno con il quale il Gruppo M5S ha chiesto al sindaco ed al delegato allo sport della Città Metropolitana di fare quanto in loro potere per l’ottimale organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Skateboarding, che si svolgerà a Roma e ad Ostia“. A dichiararlo in una nota stampa è il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e vice presidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara. “Consapevoli che lo Skate è uno sport sempre più amato da giovani e meno giovani – prosegue Ferrara – e che la maggior parte degli Skate park del Lazio si trovano in Comuni della Città ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)– “Il Consiglio metropolitano delladi Roma ha approvato un nostro Ordine del Giorno con il quale il Gruppo M5S ha chiesto al sindaco ed al delegato allo sport delladi fare quanto in loro potere per l’ottimale organizzazione e promozione del Campionato mondiale diboarding, che si svolgerà a Roma e ad“. A dichiararlo in una nota stampa è il Consigliere delladi Roma Capitale e vice presidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara. “Consapevoli che loè uno sport sempre più amato da giovani e meno giovani – prosegue Ferrara – e che la maggior parte deglidel Lazio si trovano in Comuni della...

