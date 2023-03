Sinner vola agli ottavi a Miami: battuto Dimitrov in due set. Ora c'è Rublev (Di lunedì 27 marzo 2023) Jannik Sinner batte in due set Grigor Dimitrov (6 - 3 6 - 4 in un'ora e 27 minuti) e si qualifica agli ottavi di finale dell'Atp 1000 di Miami. Una partita non facile, contro l'ex numero 3 del mondo, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 marzo 2023) Jannikbatte in due set Grigor(6 - 3 6 - 4 in un'ora e 27 minuti) e si qualificadi finale dell'Atp 1000 di. Una partita non facile, contro l'ex numero 3 del mondo, ...

