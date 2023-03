(Di lunedì 27 marzo 2023) L’altoatesino ha battuto nella notte Grigor Dimitrov nell’Atp di Miami e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale del Master 1000 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Prosegue il momento d’oro di Jannik. In questo inizio di 2023 il tennista azzurro ha decisamente cambiato passo rispetto alla balbettante scorsa stagione, costellata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... elogiato dall'altoatesino in un'intervista all'Atp a poche ore dall'esordio al Masters 1000 di Miami: " Ora lui è a un livello un po' più alto del mio -che potrebbe ritorvare il ...ne sarebbe rimasto confuso, avrebbe tentato una seconda più violenta rischiando il doppio ... Lo, Jannik. " La differenza fra me e Carlos, in questo quinto confronto, è tutta nel servizio.JannikUna lotta serrata, a spuntarla è stato Carlos Alcaraz. La semifinale del Master 1000 di Indian Wells non ha assolutamente deluso le aspettative e confermato come Janniknon sia così distante dal livello del 19enne spagnolo, che ha avuto la bravura di conquistare il primo set al tie - break e difendere un break di vantaggio nel secondo. Sulla rivalità l'...

Sinner ammette: “Ecco cosa devo fare andare al top…” Sport News.eu

Un Sinner sempre più in forma si qualifica per il terzo turno del Master 1000 di Miami. Dopo la vittoria contro il serbo Djere (6-4/6-2), il tennista italiano sfiderà il bulgaro Dimitrov, numero 21 de ...Nella notte tra oggi, domenica 26 marzo, e domani, lunedì 27, non prima dell’1.00 ora italiana, andrà in scena il terzo turno del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. L’altoatesi ...