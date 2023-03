Sindaco Palermo: "Ponte sullo Stretto restituirà alla Sicilia il ruolo cerniera euromediterranea" (Di lunedì 27 marzo 2023) Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Il Ponte sullo Stretto di Messina agevola lo sviluppo del mezzogiorno e ne favorisce l'economia, ma agevola anche il potenziamento dell'infrastrutturazione interna della Sicilia, essendo quindi in grado di amplificare il Pil dell'Isola". Lo ha detto il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, durante il suo intervento all'incontro ‘Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria', nato dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia. "Il Ponte definisce finalmente il ruolo del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia non solo a completamento del corridoio tra l'Europa e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) - "Ildi Messina agevola lo sviluppo del mezzogiorno e ne favorisce l'economia, ma agevola anche il potenziamento dell'infrastrutturazione interna della, essendo quindi in grado di amplificare il Pil dell'Isola". Lo ha detto ildi, Roberto Lag, durante il suo intervento all'incontro ‘Il, una sfida necessaria', nato dcollaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione. "Ildefinisce finalmente ildel Mezzogiorno d'Italia e dellanon solo a completamento del corridoio tra l'Europa e la ...

