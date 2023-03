Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Sima: petizione per rendere permanente l'ora legale. - SardiniaPost : Domenica 26 marzo torna l’ora legale. Per l’occasione, la Società italiana di medicina ambientale (Sima) si è fatta… - Aless_Miani : TORNA ORA LEGALE, UNA PETIZIONE PER RENDERLA PERMANENTE @Agenzia_Ansa: 281mila firme già raccolte su… - Aless_Miani : È QUASI L'ORA Sono intervenuto ieri a #TGRLeonardo per spiegare le ragioni della petizione SIMA - Consumerismo No… - Aless_Miani : ORA LEGALE PER SEMPRE? PAROLA AL GOVERNO Intervenuto ieri a #GR1Rai ho spiegato vantaggi economici, ambientali e di… -

In occasione di questa circostanza, la Società Italiana di Medicina Ambientale () si è fatta promotrice assieme a Consumerismo No Profit di unaonline per mantenere l'ora legale tutto l'...Lo ricorda la Società italiana di medicina ambientale () promotrice, assieme a Consumerismo No Profit, di unaper mantenere l'ora legale tutto l'anno. Cambio dell'ora in avanti o ...La Società Italiana di Medicina Ambientale () e Consumerismo No Profit si sono fatte promotrici di unaonline per chiedere l'adozione permanente dell'ora legale raccogliendo oltre ...

E' tornata l'ora legale, petizione per renderla permanente - Cronaca Agenzia ANSA

È tornata l’ora legale e, come ogni anno, gli orologi sono stati spostati di un’ora in avanti nella notte tra sabato e domenica. Questa circostanza ha spinto la Società Italiana di Medicina Ambientale ...Risparmi di energia per 220 milioni in 7 mesi. Minori emissioni di CO2 nell'atmosfera. Come adattarsi al nuovo orario e non perdere il sonno. (ANSA) ...