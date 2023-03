Sidea Group: con le persone, per le persone (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Il gruppo propone un modello aziendale destinato a rivoluzionare il settore. E i risultati lo confermano. Fasano (Br), 27 marzo 2023. Dimenticatevi i posti di lavoro vecchio stile, in aziende in cui ogni dipendente è solo l’ingranaggio di una macchina produttiva e gli uffici non permettono la giusta sinergia tra colleghi. Il futuro è fatto di confronto tra persone, di attività extra-lavorative e di importanti misure di welfare aziendale. Il futuro si chiama Sidea Group. Stiamo parlando di una società che non si occupa solo di consulenza strategica e operativa specializzata in commerce, CRM, subscription e marketing, ma di un gruppo di consulenti esperti che guidano le aziende in un percorso strategico basato sulla lettura e l’analisi dei dati, e sullo sviluppo di processi e strategie virtuose per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Il gruppo propone un modello aziendale destinato a rivoluzionare il settore. E i risultati lo confermano. Fasano (Br), 27 marzo 2023. Dimenticatevi i posti di lavoro vecchio stile, in aziende in cui ogni dipendente è solo l’ingranaggio di una macchina produttiva e gli uffici non permettono la giusta sinergia tra colleghi. Il futuro è fatto di confronto tra, di attività extra-lavorative e di importanti misure di welfare aziendale. Il futuro si chiama. Stiamo parlando di una società che non si occupa solo di consulenza strategica e operativa specializzata in commerce, CRM, subscription e marketing, ma di un gruppo di consulenti esperti che guidano le aziende in un percorso strategico basato sulla lettura e l’analisi dei dati, e sullo sviluppo di processi e strategie virtuose per la ...

