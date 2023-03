Sicuri che il tramonto dei Golden State Warriors sia già iniziato? (Di lunedì 27 marzo 2023) I playoff 2022 ci avevano lasciato un insieme di granitiche certezze, quelle dimostrate sul campo dai soliti Golden State Warriors di Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Steve Kerr. Forza, coesione, solidità, identità e, come dicono oltreoceano, championship dna: cinque tratti distintivi della dinastia che ha dominato l’ultima decade, raggiungendo le Finals sei volte in otto stagioni. Nove mesi più tardi, buona parte di quelle sicurezze sembrano oggi svanite. L’annata di Golden State è iniziata col piede sbagliato e non è mai arrivata, finora, a un punto di svolta, come certifica la classifica della Western Conference, giunta alla volata finale. L’attuale sesto posto è l’ultimo valido per un posto nei playoff, ma il margine sulle inseguitrici è minimo e agli Warriors ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) I playoff 2022 ci avevano lasciato un insieme di granitiche certezze, quelle dimostrate sul campo dai solitidi Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Steve Kerr. Forza, coesione, solidità, identità e, come dicono oltreoceano, championship dna: cinque tratti distintivi della dinastia che ha dominato l’ultima decade, raggiungendo le Finals sei volte in otto stagioni. Nove mesi più tardi, buona parte di quelle sicurezze sembrano oggi svanite. L’annata diè iniziata col piede sbagliato e non è mai arrivata, finora, a un punto di svolta, come certifica la classifica della Western Conference, giunta alla volata finale. L’attuale sesto posto è l’ultimo valido per un posto nei playoff, ma il margine sulle inseguitrici è minimo e agli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero degli Esteri, firmato da #Tajani, che inserisce nella lis… - TV8it : Allegri, simpatici e molto calienti ?? Siamo sicuri che la squadra dei Sud-isti ci regalerà tantissime gioie!… - MarcoFattorini : Jasmine Cristallo, ex sardina oggi nella direzione Pd e fedelissima di Elly Schlein: «Se ciascuno differenziasse, c… - pino_nostro : Quello che mi ammazza di più è che hanno preparato il video SUBITO dopo l’intervista famosa…. Erano già sicuri che… - FcaPitti : RT @MinervaMcGrani1: Lo so che la maggior parte della gente considera i vaccini pediatrici sicuri ed efficaci ma purtroppo non è così! Ed i… -