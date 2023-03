Siccità record a Taiwan: in arrivo una nuova carenza di microchip (Di lunedì 27 marzo 2023) La strategica industria dei semiconduttori ha grande bisogno d'acqua. Nelle città Taiwanesi chiave della produzione, precipitazioni al minimo storico degli ultimi 30 anni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 marzo 2023) La strategica industria dei semiconduttori ha grande bisogno d'acqua. Nelle cittàesi chiave della produzione, precipitazioni al minimo storico degli ultimi 30 anni Segui su affaritaliani.it

Microchip, in arrivo nuova carenza come nel 2021 Siccità record a Taiwan Scenari preoccupanti per la produzione di semiconduttori: siccità record a Taiwan Crollo di dieci milioni di automobili prodotti in tutto il mondo nel 2021 e soprattutto perdita di circa 200 miliardi di dollari all'industria automobilistica mondiale.