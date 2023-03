"Siccità, basta scaricabarile" Fratelli di Italia all'attacco delle politiche della Regione (Di lunedì 27 marzo 2023) Fantozzi - Capecchi: "Si sta tentando di scaricare sull'attuale Governo decenni di ritardi e scelte sbagliate. Il rimpallo di competenze sta dilatando i tempi e le nostre campagne non possono ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Fantozzi - Capecchi: "Si sta tentando di scaricare sull'attuale Governo decenni di ritardi e scelte sbagliate. Il rimpallo di competenze sta dilatando i tempi e le nostre campagne non possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekTarocco : @attivitasolare Purtroppo con la geoingegneria la siccità è provocabile, basta vedere cosa accade in molte zone d'Italia - Giamma78427284 : @wireditalia Avete rotto co sta storia della siccità. È la stessa sceneggiata del covid. E basta! - David_70s : @HoaraBorselli Preferivo Anzi mi aspettavo che la Risposta di chi PURTROPPO per adesso, ho votato, visto blocco NAV… - carohaiku : @MarcoBerardi74 @DarkLadyMouse @VladCov3 Basta non farci le guerre in terra natia, basta fermare le carestie e la s… - stebenci : RT @april_astrid: @ultimora_pol Ma basta con 'sti insetti! Sembra sia la crisi più importante che deve affrontare l'Italia. Scrivano chiara… -