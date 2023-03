“Siamo tutti tristi”. GF Vip 7, Signorini piomba in casa e avvisa: “Purtroppo devo dirvelo” (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip, le parole di Alfonso Signorini prima della semifinale. Stasera, lunedì 27 marzo, andrà in onda una puntata importante del reality. Oggi, infatti, sarà scelto il quarto finalista dopo Oriana, Micol e Giaele e la settimana prossima il programma decreterà il vincitore. Intanto in queste ore un altro vip che può puntare alla vittoria finale anche se non è ancora finalista, ovvero Edoardo Tavassi, ha detto la sua proprio su queste ultime fasi del gioco. “È il sogno mio andare in finale” ha detto Edoardo Tavassi agli altri vipponi. Certo che prima dovrà superare la concorrenza non solo delle finaliste, ma pure di Nikita Pelizon che si è classificata seconda nei sondaggi con oltre il 50% delle preferenze. D’altra parte i colpi di scena l’hanno fatta da padrone nelle ultime settimane con le eliminazioni di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e sopratttutto con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip, le parole di Alfonsoprima della semifinale. Stasera, lunedì 27 marzo, andrà in onda una puntata importante del reality. Oggi, infatti, sarà scelto il quarto finalista dopo Oriana, Micol e Giaele e la settimana prossima il programma decreterà il vincitore. Intanto in queste ore un altro vip che può puntare alla vittoria finale anche se non è ancora finalista, ovvero Edoardo Tavassi, ha detto la sua proprio su queste ultime fasi del gioco. “È il sogno mio andare in finale” ha detto Edoardo Tavassi agli altri vipponi. Certo che prima dovrà superare la concorrenza non solo delle finaliste, ma pure di Nikita Pelizon che si è classificata seconda nei sondaggi con oltre il 50% delle preferenze. D’altra parte i colpi di scena l’hanno fatta da padrone nelle ultime settimane con le eliminazioni di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e sopratttutto con ...

