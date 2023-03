Si dimette la direttrice De Stefano Chi va al comando di RaiSport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Cambio al vertice di, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. LaAlessandra Desi è dimessa dall'incarico e il nuovo responsabile della testata sportiva ad interim è il vice direttore anziano Marco Franzelli. Sulla decisione probabilmente pesano la tensione accumulata per i cambiamenti della linea editoriale, gli ascolti in netto calo di trasmissioni popolarissime come "Domenica sportiva" e "Novantesimo minuto", il fallimento del "Circolo dei Mondiali" e il rapporto burrascoso all'interno della redazione dicon diversi giornalisti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - NapoliCapitale : RT @CalcioFinanza: #Rai Sport, si dimette la direttrice Alessandra De Stefano: ecco perché - tempoweb : Si dimette la direttrice #DeStefano. Chi va al comando di #RaiSport #27marzo - dariodegrandis1 : RT @Pasky973: Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di #RaiSport... Mondiale di merda, tanti soldi buttati... piano piano le cose… - ninja2475 : RT @Pasky973: Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di #RaiSport... Mondiale di merda, tanti soldi buttati... piano piano le cose… -

Siladi Rai Sport Alessandra De Stefano Siladi Rai Sport Alessandra De Stefano . Sotto forte pressione, De Stefano ha subito diverse critiche interne per le sue ...Estratto dell'articolo di Carmelo Caruso per Il Foglio alessandra de stefano Alessandra De Stefano,di Rai Sport, si è dimessa. Criticata per le sue scelte editoriali, sotto pressione per il Mondiale di calcio definito un flop (criticato il format) ...Cambio al vertice di RaiSport, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. LaAlessandra De Stefano si è dimessa dall'incarico e il nuovo responsabile della testata sportiva ad interim è il vice direttore anziano Marco Franzelli . Sulla decisione probabilmente pesano ...

Alessandra De Stefano, la direttrice Rai Sport, si dimette: ecco perché Napolike.it

All'ex direttrice di Rai Sport, inoltre, sarebbe stata contestata la scelta di Lia Capizzi, giornalista esterna, chiamata in Rai per condurre la Domenica sportiva. Sempre secondo quanto riportato dal ...Alessandra De Stefano, Direttrice di Rai Sport, ha presentato le sue dimissioni. La notizia è stata anticipata dal sito de Il Foglio e confermata da fonti interne alla Rai, in attesa dell'annuncio ...