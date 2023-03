Shiver | il romanzo di Maggie Stiefvater diventerà un film diretto da Andy Fickman

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 marzo 2023)è stato coinvolto come regista e produttore del, scritto dae primo volume di una trilogia., ildiune alla regia sarà impegnato. Il progetto sarà prodotto da Addam Bramich (Poker Face) e sembra destinato a essere il primo capitolo di una trilogia ispirata alla serie di libri che hanno trascorso oltre 40 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times. La protagonista diè Grace che, per anni, ha osservato i lupi che vivono nell'area dietro la sua casa. Un lupo dagli occhi gialli, che considera il suo lupo, ...