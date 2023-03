Sharenting | foto e video dei piccoli sui social | il Garante della Privacy richiama i genitori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... death_from_a_ly : Penso sia arrivato il momento di fermarsi e parlare seriamente dell'utilizzo delle foto dei minori sui social media… - fracarabini : In Francia ai genitori potrebbe essere vietato postare foto dei figli sui social: la proposta #sharenting - mauriziodallap : Lo #sharenting: questa settimana su Grazia abbiamo intervistato il deputato francese che ha presentato la legge sul… -

Con il termine "" si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (, video, ecografie, storie). L'argomento è affrontato dall'...Di cosa si tratta: che cos'è Il vocabolo viene dall'inglese dall'unione di due parole: share (condividere) e parenting (fare i genitori) , ed è l'abitudine di condividere sui social...Al centro della rubrica Noi e la Privacy, in collaborazione con il Garante, i rischi dellocioè l'eccessiva condivisione die dati che riguardano i figli piccoli sui social. Tutti i ...

Cos’è lo sharenting La pratica dei genitori di postare la vita dei figli sui social. In Francia si sta presentando una legge per prevenirla. E in Italia Tecnica della Scuola

Con il termine "sharenting" si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e ...