Shakira e la mamma di Piqué sarebbero venute alle mani | il rumor

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Shakira, mamma ricoverata per una trombosi alla gamba - FQMagazineit : Shakira, la mamma ricoverata d’urgenza per trombosi a una gamba -

...4 milioni di ascolti econ 81,6 milioni, e sicuramente la canzone Die For You che The ... non c'era proprio" ha raccontato l'artista che è cresciuto con la nonna materna e lainfermiera ...Insieme hanno avuto un bambino, Tennessee James, nato nel 2012, mentre la Witherspoon èanche ... un uomo si presenta a casa sua per chiederle di sposarlo Un altro dolore per, la madre è ......(e del tradimento) anche grazie alla celebre revenge - song in cui ha asfaltato l'ex compagno e la sua baby - fidanzata Clara Chia, infatti, è molto legata al padre William Mebarak, e a...

Shakira e la madre di Piqué sono arrivate alle mani: "Si sono picchiate" Biccy

Spunta un rumor su Shakira e la madre del suo ex Gerard Piqué. Stando a quanto si dice le due sarebbero venute alle mani ...Nidia del Carmen Ripoll Torrado è stata portata in ospedale il 17 marzo. Non ci sono danni al cervello: dovrebbe essere fuori pericolo. Nessun commento, al momento, da parte della cantante ...