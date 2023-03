Shakira e la madre di Piqué sono arrivate alle mani: “Si sono picchiate” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Casio gate continua a far parlare e si sta trasformando in una soap opera alla ‘Sentieri‘. Sappiamo tutti dei tradimenti di Piqué (ne ha parlato anche lui stesso) e delle frecciatine di Shakira, così come del dispetto che la popstar ha fatto all’ex suocera, quando ha messo sul suo terrazzo il fantoccio di una strega che guardava proprio verso la casa dei genitori di Gerard. Adesso però è emerso un retroscena davvero choc, secondo il quale la cantante colombiana e la mamma di Piqué, Montserrat Bernabeu, si sarebbero prese a mazzate. Stando a quanto riporta il Latin Post, Montserrat avrebbe aiutato il figlio a coprire i suoi tradimenti e una volta scoperte le corna Shakira sarebbe andata su tutte le furie anche con la suocera. Tra le due ci sarebbe stato anche un vero ‘scontro fisico’. Piques mom put hands on ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Casio gate continua a far parlare e si sta trasformando in una soap opera alla ‘Sentieri‘. Sappiamo tutti dei tradimenti di(ne ha parlato anche lui stesso) e delle frecciatine di, così come del dispetto che la popstar ha fatto all’ex suocera, quando ha messo sul suo terrazzo il fantoccio di una strega che guardava proprio verso la casa dei genitori di Gerard. Adesso però è emerso un retroscena davvero choc, secondo il quale la cantante colombiana e la mamma di, Montserrat Bernabeu, si sarebbero prese a mazzate. Stando a quanto riporta il Latin Post, Montserrat avrebbe aiutato il figlio a coprire i suoi tradimenti e una volta scoperte le cornasarebbe andata su tutte le furie anche con la suocera. Tra le due ci sarebbe stato anche un vero ‘scontro fisico’. Piques mom put hands on ...

