Shakira e la madre di Piqué si sono picchiate | i dettagli sull’accesa lite

(Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo i rumors circolati nelle ultime ore,e ladel suo ex Gerardsi. Pare che le due siano venute alle mani in seguito ad un’accesa discussione. Ecco cosa sarebbe successo. Il rapporto tra la cantante e l’ex suocera La rottura tra Gerardè al centro del ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Shakira e la madre di Piqué sono arrivate alle mani: “Si sono picchiate” - andreastoolbox : Shakira e la madre di Piqué sono arrivate alle mani: “Si sono picchiate” #e #Shakira #la #di #madre ??????? - BITCHYFit : Shakira e la madre di Piqué sono arrivate alle mani: “Si sono picchiate” - maikscrz : @cumbitoo bella una madre shakira - VanityFairIt : Non è un periodo semplice per #Shakira, dopo il divorzio tormentato arriva il ricovero della madre -

Stando a quanto riporta il Latin Post, Montserrat avrebbe aiutato il figlio a coprire i suoi tradimenti e una volta scoperte le cornasarebbe andata su tutte le furie anche con la suocera. ...... ecco cos'è successo Rihanna presa di mira da uno stalker: un uomo si presenta a casa sua per chiederle di sposarlo Un altro dolore per, laè stata ricoverata d'urgenza Articoli più ...Il condizionale è ancora d'obbligo perché non ci sono conferme ufficiali, ma ladidovrebbe essere fuori pericolo. La star colombiana non ha ancora commentato quanto accaduto. ...

Shakira e la madre di Piqué si sono picchiate: l'accesa lite Tag24

Shakira podría haber dado ya carpetazo a su pasado con Piqué ... e incluso ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Su madre, Nidia Ripoll, fue ingresada de urgencia este mimo mes.Shakira sarebbe venuta alle mani con la mamma del calciatore ed ex fidanzato Gerard Piqué. Il motivo sarebbe l'appoggio della ex suocera ai tradimenti del figlio ...