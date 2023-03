Sfilata di Mezza Quaresima | nel 2024 si celebrerà l’edizione del centenario | «Una grande festa e la rievocazione del 1° corteo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComunediBergamo : RT @webecodibergamo: Quella che si è conclusa domenica 26 marzo è infatti l’edizione numero 99 della festa di Mezza Quaresima organizzata d… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Quella che si è conclusa domenica 26 marzo è infatti l’edizione numero 99 della festa di Mezza Quaresima organizzata d… - webecodibergamo : Quella che si è conclusa domenica 26 marzo è infatti l’edizione numero 99 della festa di Mezza Quaresima organizzat… - infoitinterno : Bergamo, il 26 marzo torna la Sfilata di Mezza Quaresima - infoitinterno : Domenica arrivano i carri della sfilata di Mezza Quaresima -

Centro di Bergamo da vivere senz'auto domenica 26 marzo: torna, infatti, attraverso le vie di Bergamo, la seguitissimadiQuaresima di gruppi mascherati e carri allegorici, iniziativa organizzata dal Ducato di Piazza Pontida con il sostegno del Comune di Bergamo. Una manifestazione dall'origine antica, ...Al via il conto alla rovescia per ol Rasgamènt de la Ègia e ladiQuaresima , due tra le manifestazioni folcloristiche più importanti di Bergamo, che si svolgeranno per le vie della città sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 . Due iniziative, come da ...Centro di Bergamo da vivere senz'auto domenica 26 marzo: torna, infatti, attraverso le vie di Bergamo, la seguitissimadiQuaresima di gruppi mascherati e carri allegorici, iniziativa organizzata dal Ducato di Piazza Pontida con il sostegno del Comune di Bergamo. Una manifestazione dall'origine antica e ...

Mezza Quaresima, in 20 mila alla sfilata sotto la pioggia: ecco tutti i ... L'Eco di Bergamo

Anche il vescovo Anselmi tra la folla che ha colorato la manifestazione riminese. Alla Granfondo di Riccione sfilano quasi cinquecento ciclisti e i supercampioni .Lo sport invade la Riviera: in diecimila alla Marathon tra baby atleti e ‘spingitori’ Anche il vescovo Anselmi tra la folla che ha colorato la ...