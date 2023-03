Settore giovanile, i risultati del weekend: Under 17 femminile forza cinque (Di lunedì 27 marzo 2023) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i risultati delle partite del weekend disputate dalle varie categorie del Settore giovanile Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 marzo 2023) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato idelle partite deldisputate dalle varie categorie del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanBeraudo : RT @BovesMdG: Niente scuse: ieri non è andata bene. Vedere però al 'Boggione' così tanto pubblico, e soprattutto così tanti ragazzi del Se… - Pisacnro : RT @PisaSC: SETTORE GIOVANILE: i risultati del weekend ?? - PianetaMilan : Settore giovanile, i risultati del weekend: Under 17 femminile forza cinque - PisaSC : SETTORE GIOVANILE: i risultati del weekend ?? - CentotrentunoC : #Cagliari ? Weekend positivo per le formazioni del settore giovanile rossoblù. Tutti i risultati ?? -