Settimana nazionale della prevenzione oncologica | Rocca | “Patto di fiducia tra pazienti oncologici e sistema sanitario regionale”

"La prevenzione, soprattutto in ambito oncologico, è fondamentale per contrastare le neoplasie, fra le prime cause di morte nel nostro Paese. Giornate come quelle che ricordiamo in questi giorni, anche in collaborazione con importanti associazioni del Terzo Settore – penso, ad esempio, alla "Lilt" – rappresentano un'occasione preziosa. Durante gli ultimi anni, infatti, anche a causa della pandemia di Covid-19, si è persa l'abitudine a sottoporsi ai controlli periodici che, invece, sono fondamentali. Occorrerà ripartire con la massima determinazione, perché la prevenzione salva la vita. prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti dovranno essere processi sempre più rapidi e semplici. In questo senso, lavoreremo per la digitalizzazione dei processi, snellendo una burocrazia che i ...

