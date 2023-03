Serie C, tifoso del Piacenza aggredito al volto: la Figc apre l’indagine (Di lunedì 27 marzo 2023) Un tifoso del Piacenza è stato vittima di un’ennesima aggressione nel mondo del calcio. La procura della Federcalcio ha aperto una indagine sui fatti accaduti dopo la sfida col Novara, il tifoso biancorosso è stato colpito al volto da un pugno da parte di un giocatore avversario, Yohan Benalouane, poi portato in questura per essere ascoltato a riguardo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Undelè stato vittima di un’ennesima aggressione nel mondo del calcio. La procura della Federcalcio ha aperto una indagine sui fatti accaduti dopo la sfida col Novara, ilbiancorosso è stato colpito alda un pugno da parte di un giocatore avversario, Yohan Benalouane, poi portato in questura per essere ascoltato a riguardo. SportFace.

