Serie C, Siena deferito per ritenute Irpef non versate (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Siena, club che milita nel girone B della Serie C 2022/2023, è stato deferito dal procuratore federale al Tribunale Nazionale Federale. Oggetto del contendere il mancato versamento delle ritenute Irpef, con il procuratore che motiva nel seguente modo all'interno del comunicato: "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021". SportFace.

