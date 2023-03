Serie C, nota del Novara sugli scontri di Piacenza: “Siamo stati aggrediti dai tifosi di casa” (Di lunedì 27 marzo 2023) Situazione nervose e scontri automatici in Serie C nel pomeriggio di domenica 26 marzo. La posta in palio fra Piacenza e Novara era alta. I locali erano quasi condannati a vincere per sperare almeno nei playout mentre per i piemontesi vincere significava blindare o quasi i playoff. Alla fine è stato 1-1 che non ha accontentato nessuno. La tensione, quindi, si toccava con mano e gli scontri avvenuti a fine gara ne sono stati purtroppo testimonianza. Tutto si è accesso con il pugno rifilato da Benalouane, difensore del Novara, nei confronti di un tifoso del Piacenza che entrato in campo aveva aggredito l’ex Cesena. Da lì in poi è stata baraonda. Nella mattinata di lunedì intervenuto il Novara che con un comunicato ufficiale ha voluto ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Situazione nervose eautomatici inC nel pomeriggio di domenica 26 marzo. La posta in palio fraera alta. I locali erano quasi condannati a vincere per sperare almeno nei playout mentre per i piemontesi vincere significava blindare o quasi i playoff. Alla fine è stato 1-1 che non ha accontentato nessuno. La tensione, quindi, si toccava con mano e gliavvenuti a fine gara ne sonopurtroppo testimonianza. Tutto si è accesso con il pugno rifilato da Benalouane, difensore del, nei confronti di un tifoso delche entrato in campo aveva aggredito l’ex Cesena. Da lì in poi è stata baraonda. Nella mattinata di lunedì intervenuto ilche con un comunicato ufficiale ha voluto ...

