Serie C Femminile. Importante vittoria per la LoryVolley Pizzo. (Di lunedì 27 marzo 2023) La Lory Volley ci crede ancora Arriva l’ennesima vittoria casalinga per la Lory Volley Pizzo che batte nettamente la GM Volley 2000 di Cosenza. Con il risultato di 3-0 le napitine si aggiudicano 3 punti importantissimi per continuare a sperare nella lotta per i playoff. Parziali apparentemente tirati ma in realtà una sola squadra in campo nel bene e nel male. 25-21, 25-19, 25-16. Questi i punteggi che hanno garantito un tranquilla affermazione a mister Monopoli ed alle sue atlete. Si è rivista finalmente la squadra combattiva e affamata del girone d’andata. Lunghi scambi con le difese protagoniste ma la Lory Volley ieri sera ha avuto una Simona Cirifalco strepitosa. Salvataggi e coperture da applausi scroscianti . Anche la palleggiatrice Giuly Cannestracci ha interpretato il match con grande vigore e voglia di vincere. Insomma la Lory Volley c’è ancora ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 marzo 2023) La Lory Volley ci crede ancora Arriva l’ennesimacasalinga per la Lory Volleyche batte nettamente la GM Volley 2000 di Cosenza. Con il risultato di 3-0 le napitine si aggiudicano 3 punti importantissimi per continuare a sperare nella lotta per i playoff. Parziali apparentemente tirati ma in realtà una sola squadra in campo nel bene e nel male. 25-21, 25-19, 25-16. Questi i punteggi che hanno garantito un tranquilla affermazione a mister Monopoli ed alle sue atlete. Si è rivista finalmente la squadra combattiva e affamata del girone d’andata. Lunghi scambi con le difese protagoniste ma la Lory Volley ieri sera ha avuto una Simona Cirifalco strepitosa. Salvataggi e coperture da applausi scroscianti . Anche la palleggiatrice Giuly Cannestracci ha interpretato il match con grande vigore e voglia di vincere. Insomma la Lory Volley c’è ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... al_firmans1908 : RT @WestLegionAle: INTER Womens Serie A Femminile 2022~2023 Poule Scudetto 1ª Giornata #INTER 1 vs 3 #Juventus ? : Chawinga #INTERJuvent… - WestLegionAle : INTER Womens Serie A Femminile 2022~2023 Poule Scudetto 1ª Giornata #INTERJuventus - internewsit : Serie A Femminile, la classifica della 2ª fase: Inter Women bloccata - - podcastuff : RT @FIGCfemminile: ?????? ??????????N ???? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official 2a Giornata ??? | 2a Fase ???? ?? La news: - sa_ambro : RT @lallascat: Incommentabile chi, del mestiere, non parla mai di calcio femminile e ora usa un episodio di Serie A femminile - dove non c’… -