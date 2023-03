Serie B | presenze al San Nicola | Bari nella top 10 europea

(Di lunedì 27 marzo 2023) Record di pubblico al Sandidurante la stagione sportiva. Il club pugliese ha registrato 375.925sugli spalti in 15 gare giocate: con la media di 25.062 spettatori a partita. Dietro ilMarassi di Genova (368.308 totali, 24.554 di media), lo stadio Barbera di Palermo (291.589 totali) e l’Unipol Domus di Cagliari (194.638 totale dopo 15 gare interne dei sardi). I galletti detengono anche il record stagionale diB per una gara di campionato, ben 48.877 spettatori sono stati registrati il giorno di Santo Stefano contro il Genoa. I numeri delleal Sanposizionano la realtà biancorossa all’ottavo posto nelle speciali classifiche italiane di affluenza totale, proprio davanti ad un’altra pugliese, il Lecce (320.489 totale con una media di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieB, presenze al #SanNicola: #Bari nella top 10 europea - Stefano__Willy : RT @Josse34775797: La @Gazzetta_it valuta Iling Jr, 11 presenze tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus e gli occhi add… - EnricoPirinoli : RT @Josse34775797: La @Gazzetta_it valuta Iling Jr, 11 presenze tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus e gli occhi add… - dangandolfi : RT @Josse34775797: La @Gazzetta_it valuta Iling Jr, 11 presenze tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus e gli occhi add… - andreamusso97 : RT @Josse34775797: La @Gazzetta_it valuta Iling Jr, 11 presenze tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus e gli occhi add… -

... ma stasera non sarà nemmeno in panchina Mg Milano 10/02/2023 - campionato di calcioA / ...la Svezia ha segnato 62 reti " il marcatore più prolifico di tutti i tempi " e collezionato 121......si piazzò al quinto posto e Da Col fu protagonista di un'ottima stagione collezionando 30...Stirpe (papà e fratello dell'attuale patron Maurizio) conquistò la prima storica promozione in......l'ex Manchester United è scattata in automatico l'opzione per il prolungamento in base alle. Alvarez - Manchester City, ancora insieme fino al 2028. Ecco tutti i principali rinnovi in...

Serie A, presenze e minuti degli Under 23 cresciuti nel vivaio: la classifica Tuttosport

Il presidente è rimasto molto colpito dal giocatore del 2003 nella gara che i biancocelesti hanno vinto con il Pisa e si è consultato con Fabiani prima di decidere ...NOVARA- Incredibile quanto accaduto nel girone A di Lega Pro al termine della sfida di ieri (26 marzo) tra Piacenza e Novara terminata con il risultato di 1-1. Il difensore novarese Yohan Benalouane,.